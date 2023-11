Parlamento Ue: Premio Cittadino europeo 2023, per l’Italia riconoscimenti a DonnAmbiente e PizzAut

(Bruxelles) Si svolge oggi pomeriggio al Parlamento europeo, sede di Bruxelles, la cerimonia finale del Premio Cittadino europeo 2023. Numerose le realtà culturali e sociali premiate, provenienti dai Paesi europei (qui l’elenco). Per l’Italia il riconoscimento quest’anno va a DonnAmbiente e a PizzAut. DonnAmbiente “è un premio dedicato all’impegno delle donne nella divulgazione scientifica ed ambientale che si prefigge di contribuire attivamente ad abbattere gli stereotipi e i pregiudizi che contraddistinguono da sempre il rapporto ‘scienza-donna’, favorendo, inoltre, la partecipazione delle ragazze alle attività di studio, ricerca e diffusione nell’ambito scientifico ed ambientale”. Lo scopo del progetto di PizzAut è invece “quello di creare un ambiente per l’inclusione sociale, lanciando una pizzeria gestita da giovani con autismo, affiancati da professionisti della ristorazione e specialisti nell’integrazione di persone con autismo”. Il progetto di PizzAut “inizia con una fase di formazione, in cui psicologi ed educatori individuano il ruolo più adatto per ciascun apprendista, stabilendo anche il modo migliore per far sì che ognuno di loro si senta autonomo e a proprio agio”.