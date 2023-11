Colletta Alimentare: Udine, stasera presentazione della 27ª Giornata nazionale con il presidente Bruno

Il presidente della Fondazione Banco alimentare, Giovanni Bruno, sarà questa sera ad Udine per la 27ª Giornata nazionale della Colletta alimentare in programma sabato 18 novembre. L’appuntamento è in programma alle 18.30, nell’auditorium della Regione, in via Sabbadini 31.

“Quest’anno – si legge in una nota pubblicata sul sito dell’arcidiocesi di Udine – la grande iniziativa di solidarietà è stata anticipata e, perciò, con il concorso di migliaia di volontari e di decine di associazioni, si terrà sabato 18 novembre 2023 e interesserà anche alcune centinaia di supermercati della provincia di Udine”.