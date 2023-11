Giornata vittime abusi: Bologna, giovedì il card. Zuppi presiede una veglia in cattedrale

In occasione della III Giornata nazionale di preghiera per le vittime degli abusi, giovedì 9 novembre l’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Maria Zuppi, presiederà la veglia “La bellezza ferita. ‘Curerò la tua ferita e ti guarirò dalle tue piaghe’ (Ger 30,17)”. La liturgia, che sarà ospitata dalle 20.45 in cattedrale, è proposta dai Servizi diocesani per la Tutela dei minori delle arcidiocesi di Bologna e Ferrara-Comacchio.

“I rapporti interpersonali – afferma don Gabriele Davalli, membro dell’équipe del Servizio diocesano per la Tutela dei minori di Bologna – dovrebbero sempre custodire la bellezza della relazione, con tutte le sue potenzialità: purtroppo, invece, la luce della relazione talvolta è offuscata da abuso di potere, spirituale e anche sessuale. Il Servizio diocesano per la Tutela dei minori continua a promuovere una pastorale attenta a relazioni belle e rispettose dell’alterità e ricordiamo che nella nostra diocesi è attivo il Centro d’ascolto destinato ad accogliere chi cerca consiglio, chiarimenti o vuole segnalare un abuso”.