Austria: Van der Bellen (presidente), “Qui non c’è posto per l’antisemitismo. Qui non c’è posto per l’odio”

“Qui non c’è posto per l’antisemitismo. Qui non c’è posto per l’odio”, ha affermato il presidente federale austriaco Alexander Van der Bellen, in una manifestazione contro il fascismo che si è svolta ieri sera davanti al Memoriale ebraico nel Pollheimerpark a Wels, in ricordo del pogorom che nella notte del 10 novembre 1938 vide sinagoghe incendiate, i negozi ebrei saccheggiati e gli ebrei maltrattati. “Molti, troppi, hanno distolto lo sguardo o addirittura hanno esultato con approvazione mentre i crimini venivano commessi”, ha sottolineato il presidente, affermando che non fa differenza che si tratti di “antisemitismo di lunga data che torna a colpirci” o “antisemitismo motivato dall’islamismo o dall’opposizione a Israele, come si sta ora manifestando in alcuni luoghi”. Ancora Van der Bellen: “non dovrebbero essere tollerate dichiarazioni che negano il diritto di esistere di Israele, così come non dovrebbero essere tollerati attacchi alle istituzioni ebraiche o denigrazioni della bandiera israeliana”. “Gli ebrei fanno parte dell’Austria e devono potersi sentire al sicuro e a casa propria qui”. Secondo il presidente federale “la nostra risposta all’antisemitismo di ogni origine deve essere dura, chiara e inequivocabile”. E ha aggiunto: “Hamas è un’organizzazione terroristica il cui obiettivo è l’annientamento di Israele e nulla giustifica le sue azioni”. L’attacco a Israele del 7 ottobre 2023 “è stato un atto di terrore sadico e profondamente terribile”, che non può in alcun modo essere relativizzato.