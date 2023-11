Cammino sinodale: Bari-Bitonto, venerdì l’assemblea diocesana con suor Nathalie Becquart

È in programma per venerdì 10 novembre, a Bari, l’assemblea diocesana. Ai lavori, ospitati dalle 18 alle 20.30 presso l’aula magna della Scuola Allievi della Guardia di Finanza, parteciperà suor Nathalie Becquart, sottosegretaria del Sinodo dei vescovi. “Con lei rifletteremo sul Cammino ecclesiale alla luce della esperienza sinodale”, viene spiegato in una nota.

Non sarà possibile seguire l’assemblea in diretta streaming, ma la registrazione sarà resa disponibile online successivamente sul canale YouTube diocesano.