Diocesi: Brescia, domani mons. Tremolada presiederà la messa per le Università

È in programma per la serata di domani, a Brescia, la tradizionale messa per il mondo universitario che il vescovo Pierantonio Tremolada ha voluto riprendere all’inizio dell’anno accademico 2023-2024. La celebrazione eucaristica, ospitata dalle 18 nel duomo vecchio, vedrà la partecipazione di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo delle diverse istituzioni universitarie presenti sul territorio: Università degli studi, Università Cattolica del Sacro Cuore, Accademia di Belle Arti Santa Giulia, Libera Accademia Belle Arti, Conservatorio Luca Marenzio, Studio teologico Paolo VI, Istituto superiore di Scienze religiose.

L’iniziativa è promossa – viene spiegato in una nota – “nella volontà di riconoscimento e di riconoscenza per tutto il bene che le nostre realtà universitarie svolgono nei confronti delle giovani generazioni e della società tutta, nonché nell’invito a guardare sempre a quel modo di ricercare e di donare la Sapienza della Verità che – per il cristianesimo – ha trovato e continua a trovare nell’esperienza del Vangelo di Gesù il suo luogo originario e originante”. “Tanto più – conclude la nota – tutto questo nell’anno in cui la nostra città, insieme a Bergamo, è stata scelta come Capitale italiana della Cultura: proprio su questo, infatti, anche la Chiesa bresciana intende offrire il suo contributo, attraverso la sua esperienza e la sua parola”.