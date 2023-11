Nicaragua: il regime cancella altre 25 Ong, in gran parte cattoliche o evangeliche

Il governo nicaraguense ha cancellato ieri lo status giuridico di 25 organizzazioni senza scopo di lucro, in gran parte cattoliche o evangeliche. per “non conformità” con le leggi che le regolano o perché “lo hanno richiesto volontariamente”, secondo quanto riportato dalla Gazzetta ufficiale. In dettaglio, lo “scioglimento volontario” di 13 Ong appare in un decreto firmato dalla ministra degli Interni, María Amelia Coronel, che ordina “la cancellazione della registrazione e del numero perpetuo assegnato alle 13 organizzazioni”. Il decreto di scioglimento di 12 organizzazioni senza scopo di lucro stabilisce anche il “trasferimento” allo Stato dei loro beni mobili e immobili. Con la chiusura di queste 25 Ong, sale a più di 3.500 il numero di organizzazioni di questo tipo sciolte in seguito alle proteste popolari scoppiate nell’aprile 2018. Gli ultimi provvedimenti confermano la tendenza a colpire, dopo la Chiesa cattolica, anche le comunità evangeliche.