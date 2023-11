Unione Europea: da oggi capo della Chiesa greco-cattolica ucraina a Bruxelles, in programma incontri con membri istituzioni europee e plenaria Comece 

Dal 7 al 10 novembre, Sua Beatitudine Sviatoslav sarà in visita di lavoro a Bruxelles, in Belgio. La visita è stata organizzata su invito dell’Arcivescovo Mariano Crociata, presidente della Commissione delle Conferenze Episcopali della Comunità Europea (Comece), e includerà la partecipazione all’Assemblea Generale di questa organizzazione e agli incontri con la Commissione Europea. Il 7 novembre, il Capo della Chiesa greco-cattolica ucraina incontrerà don Manuel Barrios Prieto, Segretario Generale della Commissione delle Conferenze Episcopali della Comunità Europea; Olivér Várhelyi, Commissario europeo per l’allargamento e la politica di vicinato; Michael Siebert, Direttore Esecutivo per le questioni legate all’Europa Orientale; l’Arcivescovo Noël Treanor, Nunzio Apostolico presso l’Unione Europea; e Klaus Welle, ex Segretario Generale del Parlamento europeo. L’8 novembre, Sua Beatitudine Sviatoslav avrà incontri con i vertici della Conferenza delle Chiese Europee (Cec) e i membri del Parlamento europeo. Nel pomeriggio dello stesso giorno, avrà inizio la prima sessione dell’Assemblea Generale della Comece. Alle 19.30, Sua Beatitudine Sviatoslav presiederà la Divina Liturgia Arcivescovile presso la comunità ucraina nella città di Gand. Giovedì 9 novembre, il Capo della Chiesa greco-cattolica ucraina presenterà un resoconto riguardante la guerra in Ucraina, le sue conseguenze e il ruolo della Chiesa in condizioni di guerra.