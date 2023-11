Migranti: da inizio anno sbarcate 145.794 persone sulle nostre coste. Oltre 1.700 a novembre

Sono finora 145.794 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 88.476 mentre nel 2021 furono 55.803. Il dato è stato diffuso dal ministero degli Interni, considerati gli sbarchi rilevati entro le 8 di questa mattina.

Negli ultimi due giorni sono state 480 (250 ieri e 230 oggi) le persone registrate in arrivo sulle nostre coste che hanno fatto salire a 1.709 il totale delle persone arrivate via mare in Italia a novembre. L’anno scorso, in tutto il mese, furono 9.060, mentre nel 2021 furono 9.517.

Dei quasi 145.800 migranti sbarcati in Italia nel 2023, 17.724 sono di nazionalità guineana (12%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Tunisia (16.316, 11%), Costa d’Avorio (15.803, 11%), Egitto (9.456, 6%), Bangladesh (9.050, 6%), Burkina Faso (8.254, 6%), Siria (6.858, 5%), Pakistan (6.578, 5%), Mali (5.511, 4%), Sudan (5.011, 3%) a cui si aggiungono 45.233 persone (31%) provenienti da altri Stati o per le quali è ancora in corso la procedura di identificazione.