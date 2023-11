Amoris Laetitia: Roma, domani la presentazione del libro sulle “pratiche pastorali”

“Le pratiche pastorali effettive e le esperienze concrete della vita possono aprire orizzonti nuovi e cammini inediti per la teologia, sistematica, morale e pastorale, nelle loro differenti articolazioni”. E’ il presupposto del volume “Pratiche pastorali, esperienza di vita e teologia morale. Amoris Laetitia tra nuove opportunità e cammini”, curato da Maurizio Chiodi e Miguel Yanez, che verrà presentato domani, 8 novembre, alle ore 17 nell’auditorium dell’Istituto Mercoledì 8 novembre 2023 alle 17 nell’auditorium dell’Istituto Jp2. Il libro – si legge in una nota – raccoglie 24 saggi scritti da teologhe e teologi di tutto il mondo, e fa seguito al convegno celebrato a Roma dall’11 al 14 maggio 2022, su iniziativa del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia e della Pontificia Università Gregoriana. L’incontro – che potrà essere seguito in diretta sui canali youtube e facebook dell’Istituto – sarà moderato da Pier Davide Guenzi e introdotto dal preside Philippe Bordeyne. Ad intervenire, oltre ai due curatori del volume, saranno una teologa sistematica – Lucia Vantini dell’Istituto di Scienze Religiose San Pietro martire di Verona – e un filosofo morale: Stefano Semplici del Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di Storia dell’arte dell’Università di Roma Tor Vergata. I due relatori dalla loro rispettiva competenza, si soffermeranno su alcuni dei nodi teorici scaturiti nella lettura del volume e del contributo dei differenti autori.