Diocesi: Gorizia, quattro incontri di preparazione alla Settimana sociale di Trieste. Si parte l’8 novembre con “Creare alleanze per un lavoro degno”

Procede a grandi passi il cammino che porterà, il prossimo anno, alla Settimana sociale dei cattolici in Italia, in programma a Trieste dal 3 al 7 luglio 2024. Per prepararsi al meglio a quest’importante appuntamento, la Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Gorizia propone una serie di incontri dal titolo “Al cuore della democrazia. Partecipare tra storia e futuro”, che si svolgeranno da novembre 2023 a febbraio 2024.

Il primo avrà luogo mercoledì 8 novembre alle ore 18 ospitato presso l’azienda Sbe in via dei Bagni 26 a Monfalcone. “Creare alleanze per un lavoro degno” il titolo dell’appuntamento, che verrà approfondito da Federico Vescovini di Sbe Varvit SpA e Fabio Berini di Bmb di Berini F. & C. Snc. A moderare l’incontro il giornalista e presidente della Fondazione “G. Toniolo” di Verona, don Renzo Beghini.

Gli incontri proseguiranno quindi mercoledì 13 dicembre, sempre alle 18, a Gradisca d’Isonzo, presso il Polo Culturale “Casa Maccari” in via della Campagnola 18 con “Ridurre le disuguaglianze”, con una Lettura Scenica proposta da Fulvia Dreossi e Miriam Greco su testi di Mario Monteverdi. Interverranno il giornalista Luca Perrino e Francesca Colombi, assessore all’Educazione e istruzione del Comune di Gradisca d’Isonzo. Appuntamento successivo, il 10 gennaio 2024 a Sagrado, presso l’Azienda agricola Castelvecchio in via Castelnuovo 2 alle ore 18, dedicato a “Custodire il creato”, con interventi di don Renzo Beghini, Davide Samsa, Raffaella Nardini Komjanc e Mirella Terraneo.

A chiudere il programma un incontro di approfondimento che si terrà a Gorizia, presso Palazzo De Bassa, venerdì 9 febbraio alle ore 18. All’appuntamento interverranno mons. Michele Tomasi e il direttore del quotidiano “Avvenire”, Marco Girardo.