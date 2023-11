Dialogo: a Pitigliano dal 9 all’11 novembre Convegno interreligioso su “Le Porte del Mediterraneo” e preghiera per la pace

Dal 9 all’11 novembre, la diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello organizza il 5° Convegno interculturale e interreligioso “Le Porte del Mediterraneo. Polifonia di storie: persone, istituzioni e paesaggi in dialogo”, nella cornice della Fortezza Orsini di Pitigliano, nella suggestiva Cattedrale di San Pietro a Sovana e del Parco archeologico. “Questo Convegno dedicato al dialogo culturale e interreligioso – spiegano i promotori dell’iniziative in una nota diffusa oggi -, assume una particolare rilevanza soprattutto nel momento presente, segnato da grande tensione e dolore per il conflitto tra Israele e Hamas, con tutte le sue drammatiche conseguenze”. La diocesi segnala in particolare un momento del programma voluto dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana e co-organizzato con gli Uffici nazionale Cei e regionale Cet per il Dialogo interreligioso. Si tratta di un incontro e spiritualità interreligiosi per la pace che si svolgerà nel pomeriggio del 9 novembre, tra la Sinagoga, la Cattedrale di Pitigliano, un simbolico luogo di preghiera musulmano in mancanza di una moschea e il Palazzo Orsini, dove nella piazzetta i leader religiosi presenti invocheranno il dono della pace. L’incontro si concluderà nella adiacente Sala Ildebrando con uno scambio di pensieri e un dialogo fondato sul Manifesto di Marsiglia, firmato anche da Papa Francesco. Saranno presenti oltre al vescovo Roncari, anche Elena Servi, Presidente de “La Piccola Gerusalemme” e il Presidente nazionale dell’Amicizia ebraico-Cristiana Marco Cassuto Morselli, l’Imam Hamdan Al Zeqri Responsabile Ucoii del dialogo interreligioso. Da Gerusalemme interverranno il vicario patriarcale mons. Piotr Zelazko (Delegato del Patriarca dei latini di Gerusalemme S.B. Card. Pizzaballa), il Diacono Sobhy Makhoul, Cancelliere dell’Esarcato Maronita di Gerusalemme. Saranno presenti all’evento anche il prefetto di Grosseto Paola Berardino, il direttore Dell’Ufficio nazionale Cei per il dialogo interreligioso don Giuliano Savina e la responsabile regionale per il Dialogo interreligioso Luisa Locorotondo.