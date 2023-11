Commissione Ue: nuovi voli umanitari per la popolazione di Gaza. In arrivo 115 tonnellate di materiali

(Bruxelles) Nuovi voli umanitari per Gaza: organizzati dall’Unione europea sono decollati oggi da Ostenda (Belgio) e Dubai (Emirati Arabi Uniti) due voli del ponte aereo umanitario per la popolazione di Gaza, che trasportavano quasi 115 tonnellate di aiuti umanitari ad Al-Arish (Egitto), vicino al valico di frontiera di Rafah. Oggi il commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, si è recato sul posto a Ostenda per vedere il carico consegnato dai partner umanitari Medici del mondo (MdM), dal Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (Unfpa) e dai rappresentanti della Francia, che stanno donando forniture mediche essenziali. Il carico proveniente da Dubai trasporterà articoli logistici come frigoriferi e container, elementi cruciali per il trattamento degli aiuti in arrivo in Egitto e Gaza. Questi articoli sono stati acquistati dall’Ue e donati al Programma alimentare mondiale (Wfp) per rafforzare la capacità logistica della Mezzaluna Rossa egiziana e facilitare le operazioni di soccorso nella regione. Ciò porta a 8 il numero dei voli umanitari dell’Ue diretti a Gaza nelle ultime settimane, trasportando 320 tonnellate di forniture umanitarie. Inoltre, considerati gli enormi bisogni umanitari nella Striscia di Gaza, “si stanno preparando ulteriori voli – precisa una nota diffusa a Bruxelles – in stretta collaborazione con il Deposito di risposta umanitaria delle Nazioni Unite (Unhrd) e altri partner umanitari per trasportare ulteriori aiuti, compresi articoli di emergenza dalle scorte di emergenza dell’Ue a Dubai e Brindisi.