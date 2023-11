Arte e bellezza: Tolentino, il 9 novembre Roberto Filippetti parlerà di Giotto e della sua scuola

Giotto e la sua scuola, nell’esperienza di bellezza espressa nel ciclo di affreschi della Cappella degli Scrovegni a Padova e del Cappellone di San Nicola s Tolentino, sarà il tema dell’incontro con lo studioso d’arte e letteratura Roberto Filippetti, in programma a Tolentino giovedì 9 novembre alle ore 18.30 presso la Sala S. Rita della basilica di San Nicola.

Per Filippetti si tratta di un ritorno a Tolentino, dopo la sua presenza nel 2006, in relazione al 7° centenario della morte di San Nicola, in cui ebbe occasione di approfondire il significato delle immagini del ciclo di affreschi del Cappellone di San Nicola; esperienza che diede forma e contenuto alla mostra “Vir qui adest”, da lui curata in collaborazione con il Circolo culturale “Tullio Colsalvatico” e che fu esposta anche a Venezia.

Da anni Filippetti percorre l’Italia per introdurre bambini, giovani e adulti all’incontro con la grande arte, letteraria e pittorica, e risvegliare il desiderio della bellezza, con una grande capacità comunicativa. Da questa incessante opera divulgativa sono nati libri con i quali Filippetti racconta la grande pittura, la poesia e la narrativa (anche per essere stato docente nei licei di materie letterarie e di Iconologia e iconografia cristiana presso l’Università europea di Roma), e le quattro mostre, oltre quella sul Cappellone, su Giotto e la Cappella degli Scrovegni, sul Ciclo di affreschi su San Francesco ad Assisi, su Caravaggio e su Van Gogh. Un ritorno a Tolentino per parlare quindi di Giotto e della sua scuola dalla Cappella degli Scrovegni a Padova al Cappellone di San Nicola (la cui mostra sarà allestita per l’occasione nella sala dell’incontro) che si inserisce anche in un percorso sulla esperienza della bellezza proposto con particolare attenzione al mondo dei giovani e degli adulti che hanno a cuore la loro formazione (genitori, educatori, insegnanti,…) e che ha visto lo scorso anno la partecipazione coinvolgente di Franco Nembrini sul tema della educazione attraverso la bellezza.

Alla promozione dell’incontro collaborano con il Circolo culturale “Tullio Colsalvatico”, le Unità pastorali di Tolentino e la Comunità agostiniana.