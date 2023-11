Ue: Bruxelles, il 30 novembre Summit per fare il punto sullo Spazio europeo dell’istruzione

Il 30 novembre si terrà a Bruxelles la sesta edizione del Summit europeo sull’istruzione. Iliana Ivanova, commissaria per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù, parteciperà e pronuncerà un discorso di apertura. L’evento riunirà ministri, eurodeputati, rappresentanti del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale, le parti sociali, nonché studenti, educatori e rappresentanti della società civile di tutta Europa. L’edizione di quest’anno si concentra sullo stato di avanzamento dello Spazio europeo dell’istruzione cui la Commissione e le parti interessate stanno lavorando per inaugurarlo entro il 2025.

Sottolinea la commissaria Ivanova: “Stiamo costruendo lo Spazio europeo dell’istruzione per sviluppare la conoscenza e farne il fondamento della resilienza e della prosperità dell’Europa. In questo vertice sull’istruzione faremo il punto su ciò che abbiamo realizzato e su ciò che dobbiamo ancora fare per renderlo realtà”.

Il 6° vertice sull’istruzione “sarà anche l’occasione per fare il punto e discutere nuove idee e iniziative. Molti dei panel discuteranno del futuro della professione docente, dell’educazione alla cittadinanza europea, della transizione digitale e verde nell’istruzione, degli investimenti nell’istruzione e nella formazione, nonché dell’istruzione e della cura della prima infanzia”. Durante il Summit saranno pubblicati l’Education and Training Monitor 2023 e la relazione annuale Erasmus+ 2022.