Cultura: Pubblicato il bando del concorso letterario “Calanca” promosso dall’associazione “Il Cuscino di Stelle”

Al via la seconda edizione del premio letterario “Calanca”, promosso dall’associazione culturale “Il Cuscino di Stelle” in memoria di Cosimo Criscuolo. Un concorso letterario che punta a valorizzare il talento nel racconto breve, nella poesia e nella poesia in vernacolo. Tra i temi in evidenza: la donna nella sua essenza.

C’è tempo al 29 febbraio 2024 per presentare i componimenti – tutte le informazioni sono disponibili sul portale Ilcuscinodistelle.org – in vista della premiazione che si svolgerà il 27 aprile presso l’Hotel Calanca di Marina di Camerota (Sa). La presidentessa del concorso è la chef Giovanna Voria di Cicerale, ambasciatrice nel mondo della Dieta mediterranea. Giurati: Milena Criscuolo (vicepresidente dell’associazione), Federica Bianchi (poetessa), Gastone Cappelloni (poeta), Giovanni Di Muoio (scrittore), Alessia Finco (scrittrice e blogger), Sara Montali (insegnante e poetessa), Stefania Nigri (insegnante), Elisabetta Zazza (giornalista e insegnante). L’associazione “Il Cuscino di Stelle” fondata da Milena Criscuolo e Armando Iadeluca si dedica ad attività culturali, formative ed editoriali con attenzione alla valorizzazione del territorio, in particolare quelli di Pereto, della Piana del Cavaliere e della Regione Abruzzo.