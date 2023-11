Terremoto Centro Italia: finanziata la Cittadella della Carità della diocesi di Teramo. Commissario Castelli, “esempio di sussidiarietà all’interno del cratere”

C’è anche l’Ordinanza dedicata alla Cittadella della Carità, un progetto solidale a cuore del vescovo di Teramo-Atri, mons. Lorenzo Leuzzi, tra i diversi provvedimenti relativi all’Abruzzo, approvati dalla Cabina di coordinamento sisma 2016, presieduta dal commissario straordinario alla Riparazione e alla Ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli, e di cui fa parte anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. L’ordinanza in questione finanzia, si legge in un comunicato dell’ufficio stampa del commissario straordinario alla Ricostruzione post sisma 2016, i lavori di adeguamento sismico dell’immobile destinato ad ospitare gli uffici e i servizi del progetto della Caritas della diocesi teramana. La struttura è individuata nel Vecchio Ospedaletto di Corso di Porta Romana. “La Cittadella della Carità – spiega Castelli – è un’iniziativa lodevole e di grande importanza alla quale siamo felici di poter contribuire nell’auspicio che presto potremo veder trasformato questo progetto in realtà. Rappresenta un esempio di sussidiarietà all’interno del cratere che ha l’obiettivo di garantire solidarietà e cura anche nei confronti dei soggetti più fragili. Una vera rigenerazione di queste aree, infatti, non può prescindere da un’attenzione particolare nei confronti di quelle fasce della popolazione che hanno bisogno di maggiori attenzioni”. Novità per l’Abruzzo giungono anche dalla Cabina di coordinamento integrata, dove è stata approvata la creazione di tre Comunità energetiche rinnovabili. I Comuni coinvolti sono Barisciano, Civitella del Tronto e Civitella Casanova. Per il presidente della Regione Abruzzo, Marsilio, “la Cittadella della Carità sarà a servizio delle fasce più deboli della popolazione mentre le comunità energetiche aiuteranno paesi dell’entroterra verso nuove sfide ecosostenibili”.