Cammino sinodale: Andria, stasera un incontro sul discernimento guidato da fr. Manicardi

Prosegue il Cammino sinodale nella diocesi di Andria. “Il Cammino sinodale della Chiesa italiana – ricorda don Mimmo Basile, vicario generale della diocesi – iniziato due anni fa sotto l’impulso di Papa Francesco è entrato nella ‘fase sapienziale’, ponendo in primo piano la dimensione del discernimento, per guardare in profondità a quanto di prioritario sta emergendo nell’ascolto e aprirsi all’esigenza di compiere scelte concrete. Perciò la Chiesa di Andria propone un incontro che ha al centro il tema del discernimento comunitario e che sarà guidato da fratel Luciano Manicardi, monaco della Comunità di Bose”.

L’appuntamento si terrà ad Andria stasera, alle ore 19, presso l’auditorium della parrocchia “Madonna della Grazia”.

“Questo incontro è la prima tappa di una ‘piccola scuola di sinodalità’ – evidenzia don Basile -, un percorso formativo che approfondirà alcune parole chiave del Cammino sinodale e che desidera proporre momenti di confronto e formazione utili a riconoscere il senso autentico del camminare insieme come credenti chiamati all’annuncio del Vangelo nella storia e nel mondo. Pertanto non è casuale che, nella locandina che annuncia gli appuntamenti formativi, sia riportata l’immagine del labirinto presente come decorazione del pavimento nella cattedrale di Chartres. Il labirinto posto in questa antica chiesa ha il compito di ricordare che la vita va intesa come un pellegrinaggio ed è essenziale mettersi in cammino per trovare Cristo al centro della fede e dell’esistenza e poter unificare tutto in lui”. Il vicario generale conclude: “Il labirinto è dunque anche immagine di un cammino che il credente e la Chiesa sono chiamati a compiere in questo tempo come compagni di viaggio di uomini e donne inquieti, cercatori di senso e di salvezza e sempre bisognosi di trovare bellezza e luce ai propri giorni”.

L’invito alla partecipazione è rivolto a tutti e, in particolare, ai referenti laici del cammino sinodale, religiose e religiosi, membri dei consigli pastorali parrocchiali e diocesano e presbiteri.