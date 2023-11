Diocesi: Caserta, ieri consacrata a Dio la “chiesetta di Luigi Vanvitelli”

È stata consacrata a Dio, ieri, domenica 26 novembre, la chiesa di Sant’Elena, nel largo omonimo al fianco della Reggia, nel centro storico di Caserta. La chiesa, nota per essere la chiesetta di Luigi Vanvitelli, che da casa si affacciava nel tempio per assistere alla santa messa, è stata oggetto di un lungo lavoro di restauro per recuperarla, dopo un lungo periodo di inutilizzo e in cui era stata usata come sede dell’associazione “Nero e non solo”. Ora è stata recuperata e restituita alla comunità dei fedeli. La solenne eucaristia è stata presieduta dal vescovo di Caserta, mons. Pietro Lagnese, nella solennità di nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo.