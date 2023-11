Diocesi: Bologna, mercoledì il card. Zuppi inaugurerà l’anno accademico 2023/24 della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna

Mercoledì 29 novembre, alle ore 17.30, nell’aula magna del Seminario (piazzale Bacchelli, 4), l’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, inaugurerà l’anno accademico 2023/24 della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna (Fter) della quale è gran cancelliere. Dopo il saluto di Fausto Arici, preside della Fter, si svolgerà la prolusione su “Intelligenza artificiale. Quali interrogativi per la teologia (e l’umanità)?” con gli interventi di Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Francesco Ubertini, presidente del Consorzio interuniversitario del Nord-Est per il calcolo automatico (Cineca), e Laura Palazzani, membro del Comitato internazionale di Bioetica all’Unesco. L’evento sarà moderato da Marco Girardo, direttore di “Avvenire”.

“Quest’anno ci siamo rivolti a personalità esterne al nostro ambito di studi – afferma il preside Arici – affinché ci possano aiutare a riflettere su tutte quelle complesse ed inevitabili domande che un processo inarrestabile e rapidissimo come l’intelligenza artificiale pone al dibattito filosofico ed etico, ma anche alla quotidianità di ciascuno. Oltre alle grandi e variegate competenze, gli ospiti che parteciperanno alla prolusione hanno già iniziato a misurare alcune delle conseguenze ed implicazioni di questo fenomeno. Ciò diverrà propedeutico per noi al fine di individuare il modo più efficace per portare, anche in questo settore, il Cristo e la sua Parola”.