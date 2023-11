Maltempo: Protezione civile, “piogge e venti forti al Centro-Sud. Allerta gialla in nove regioni”

“Un sistema perturbato di origine atlantica raggiungendo, nel corso delle prossime ore, il Mar Mediterraneo centrale porterà nuovo impulso perturbato con precipitazioni, anche temporalesche, nelle regioni centro-meridionali del nostro Paese, specie a ridosso delle aree tirreniche meridionali. Atteso, inoltre, un generale rinforzo della ventilazione, dai quadranti settentrionali sulle regioni alpine e da quelli occidentali sul gran parte del centro-sud”. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso prevede “dalla sera di oggi, 27 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche temporalesche, dapprima sulla Campania. In estensione, nel corso della notte, a Basilicata e Calabria, specie sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Attesi, inoltre, dalle prime ore di domani, 28 novembre, venti occidentali, da forti a burrasca su Toscana, in particolar modo sui settori costieri, Lazio, specie settori montuosi e costieri, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, specie sui settori settentrionali. Forti mareggiate slungo le coste esposte e rinforzi di vento fino a burrasca forte sui rilievi delle regioni citate”.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, martedì 28 novembre, “allerta gialla su parte di Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, sull’intero territorio della Campania, su settori di Basilicata, Calabria e Sicilia”.