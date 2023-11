Cei: Roma, al via oggi il convegno sui “Servizi informatici per le diocesi”

Comincerà oggi il convegno di approfondimento e il dibattito sui servizi informatici per le diocesi, con una particolare attenzione alle principali novità e con l’intento di offrire uno sguardo d’insieme, da “Sistema informativo diocesano”. Attraverso le diocesi, alcuni servizi sono rivolti anche alle parrocchie. Data la diffusione delle tecnologie digitali in molti ambiti di attività, sia gestionali sia pastorali, il convegno vede coinvolti alcuni uffici della Cei: è proposto dal Servizio Informatico, l’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali, l’Economato e Amministrazione, l’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto e il Servizio Promozione Sostegno Economico alla Chiesa. Interverranno incaricati non solo delle diocesi che già utilizzano i prodotti o servizi proposti dagli uffici della Cei, ma anche coloro che sono interessati a conoscerli. In programma relazioni e tavole rotonde per invitare al dialogo e al confronto. Il programma dell’incontro è modulare, per ambiti o tematici: amministrativo/gestionale, beni culturali, comunicazione digitale. Nella specializzazione delle tre giornate, previsti dei momenti con temi interdisciplinari, perché molti servizi siano conosciuti da tutti in diocesi: chi si occupa di beni culturali, di amministrazione, di comunicazione e pastorale. Lo sforzo e l’invito a lavorare insieme, in un sistema informativo diocesano che vede tutti coinvolti, sono uno degli obiettivi del convegno. Per ogni giornata del convegno si prevedono: l’esposizione di alcuni temi e l’illustrazione dei servizi informatici proposti; la proposta di alcune attività concrete di immediata utilità e fattibilità; il dibattito con domande/risposte e proposte di miglioramento ed evoluzione. Per tutta la durata del convegno, saranno presenti tavoli permanenti informativi per ogni servizio proposto, con referenti ed esperti per poter rispondere ad ogni domanda o esigenza e raccogliere segnalazioni e suggerimenti.