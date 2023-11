Tv2000: le messe dell’Avvento in diretta ogni mattina dal Policlinico Gemelli

Una testimonianza di preghiera e di vicinanza per tutti coloro che seguono le celebrazioni eucaristiche da casa, dai reparti dell’ospedale e da altre strutture sanitarie: per tutto il periodo di Avvento, a partire da oggi lunedì 27 novembre fino a venerdì 22 dicembre, ogni giorno alle ore 8.30, dal lunedì al venerdì, saranno trasmesse in diretta su Tv2000 le celebrazioni eucaristiche dalla cappella San Giuseppe Moscati della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, in collaborazione con il Centro pastorale dell’Università Cattolica e la Cappellania del Gemelli.

Grazie alla collaborazione con l’emittente televisiva della Conferenza episcopale italiana, l’Università Cattolica e la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs vogliono offrire a tutti, soprattutto ai malati, ai più fragili e lontani, un’occasione quotidiana per pregare insieme, per camminare insieme e prepararsi al Natale. Mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica, ricorda che “l’Avvento è un tempo prezioso per rinnovare il legame con Dio che si fa vicino e viene in mezzo a noi nel mistero del Natale. Quest’anno la preparazione all’accoglienza del Bambino Gesù richiede una preghiera ancora più intensa e condivisa per la pace perché il mondo è sconvolto dai conflitti. Dal Policlinico universitario A. Gemelli avremo la possibilità di pregare assieme le mattine dei giorni feriali e così potremo manifestare anche la nostra vicinanza spirituale a tutte le persone colpite dall’immane tragedia della guerra, facendo nostro l’inno di lode degli angeli: ‘Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama” (Luca 2,14)'”.