Diocesi: eparchia di Lungro, da venerdì su Zoom il ciclo di conferenze “Chiese cattoliche orientali ed ecumenismo”

Prende il via un nuovo ciclo di conferenze, organizzato dall’eparchia di Lungro in collaborazione con il Centro studi per l’ecumenismo in Italia, dal titolo: “Chiese cattoliche orientali ed ecumenismo. A 60 anni da Lumen Gentium, Unitatis Redintegratio e Orientalium Ecclesiarum”.

Il ciclo di conferenze, interamente online su piattaforma Zoom, vedrà un primo appuntamento venerdì 1° dicembre, alle ore 18, con una conferenza, in occasione dei 15 anni dalla fondazione del Centro studi per l’ecumenismo in italia, intitolata “Come sta l’ecumenismo?”. Alla conferenza, introdotta da mons. Donato Oliverio, vescovo di Lungro, e moderata da don Francesco Pesce, direttore del Centro per la Famiglia della diocesi di Treviso, prenderanno parte come relatori p. Alex Talarico (Studio Teologico Calabro “S. Pio X” di Catanzaro” su “Questioni antiche e nuove. Dialogo e testimonianza per l’unità visibile della Chiesa”, Luiz Carlos Luz Marques (Universidade Catolica de Pernambuco-Recife) su “Dal Mediterraneo all’Atlantico. Progetti passati e futuri tra l’Universidade Catolica de Pernambuco e il Centro studi per l’ecumenismo in Italia”, Riccardo Burigana (direttore del Centro studi per l’ecumenismo in Italia”, su “Una memoria viva. Il Centro studi nel cammino ecumenico in Italia 2008-2023”. A moderare l’incontro Renato Burigana, presidente dell’Associazione x il Dialogo di Firenze.

Martedì 23 gennaio, alle ore 18 su Zoom, mons. Maurizio Malvestiti, vescovo di Lodi, interverrà su “L’oggi del dialogo ecumenico nelle Chiese cattoliche orientali”. Martedì 20 febbraio, alle ore 18 su Zoom, mons. Dionisios Papavasiliou, vescovo di Kotyeon dell’Arcidiocesi ortodossa d’Italia e Malta, parlerà di “Una visione ortodossa sul documento di Balamand e la sua recezione”. Giovedì 21 marzo, alle ore 18 su Zoom, Nikos Tzoitis, analista per conto del Patriarcato ecumenico presso la Santa Sede, terrà una relazione su “L’oggi del dialogo ecumenico e il contributo dell’Oriente cristiano per la pace”. Martedì 23 aprile, alle ore 18 su Zoom, Riccardo Burigana, direttore del Centro studi per l’ecumenismo in Italia, affronterà il tema de “La partecipazione dei vescovi cattolici orientali al Concilio Vaticano II”. Martedì 21 maggio, alle ore 18 su Zoom, il diacono Stefano Parenti, ordinario di Liturgie orientali presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma, parlerà di “Orientalium ecclesiarum: prima e dopo”.