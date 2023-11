Servizi informatici: don Francesconi (Cei), “strumenti al servizio del dialogo tra parrocchie e diocesi nel solco del cammino sinodale”

“Con questo convegno vorremmo far passare una visione rinnovata dell’approccio ai sistemi informatici, una visione integrata. Non è puntare solo l’attenzione ai vari software ma sostenere un’evoluzione digitale. Per cui attraverso un unico cruscotto integrare i vari processi ottimizzando anche le risorsa a disposizione, economiche e umane”. Lo ha detto don Claudio Francesconi, economo della Cei, intervenendo oggi pomeriggio a Roma al convegno “Costruiamo insieme l’evoluzione digitale delle nostre comunità”, aperto a chi ha compiti decisionali nelle diocesi.

L’economo ha poi evidenziato: “Gli strumenti che, come Segreteria generale della Cei, offriamo attraverso il servizio informatico intendono facilitare questo cammino”. “È una visione all’interno della diocesi per cui le parrocchie possono essere in sintonia digitale con la stessa diocesi. Quindi c’è questa sinergia interna ma anche come Chiesa italiana. È un risvolto del cammino sinodale delle nostre Chiese nell’atto pratico con strumenti che dovrebbero facilitare questo dialogo”.