Persone con disabilità: Comunità Papa Giovanni XXIII, con “Io Valgo edizione 2023” appuntamenti in Emilia Romagna, Piemonte, Sardegna

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità del 3 dicembre, istituita nel 1992 dall’Onu, la Comunità Papa Giovanni XXIII (Apg239 organizza in Emilia Romagna, Piemonte e Sardegna una serie di eventi per sensibilizzare sul tema della diversità e del suo valore. “Le persone con disabilità valgono nel momento in cui esistono; appartenenti alla società godono pienamente dei diritti e delle opportunità che questa appartenenza comporta”, sottolinea Apg23.

Il Progetto “IoValgo Apg23”, avviato nel 2014, si propone di dare voce alle persone con disabilità, per ribadire che ogni individuo ha valore, indipendentemente dalla sua condizione fisica o mentale. Lo slogan “Io Valgo” riassume i concetti e le azioni del sentirsi riconosciuti nei propri bisogni e nelle proprie capacità; del sentirsi accolti, ascoltati, pensati e invitati a partecipare attivamente alla vita sociale.

Per quanto riguarda gli appuntamenti organizzati, venerdì 1° dicembre, a San Lazzaro di Savena (Bo), “Io valgo per te”, all’interno del torneo di bowling Happy Hand Winter; venerdì 1° e domenica 3 dicembre, a Cuneo e Piasco (Cn), cineforum per riscoprire i servizi del territorio e scoprire le sfide che questi affrontano ogni giorno; domenica 3 dicembre a Rimini, in Viale Regina Margherita, 18, incontro con le autorità su sport inclusivo, dopo di noi, inserimento lavorativo e barriere architettoniche e a seguire apericena; domenica 3 dicembre, a Santarcangelo di Romagna (Rn), “IoValgo 2023. Cambia le regole del gioco”, evento sportivo come occasione di riflessione sul valore educativo e culturale dello sport nel favorire l’inclusione. Ultimo appuntamento, in ordine temporale, mercoledì 12 dicembre, a Sorso (Ss), “Io Valgo. La società che vorrei”, incontro con gli studenti e con le istituzioni.

L’appartenenza alla società delle persone disabili è generativa di legami, piuttosto che di aiuti. Lo spiega Donatella Cremonese, referente della Comunità Papa Giovanni XXIII: “La Giornata internazionale ci porta ad una riflessione sul valore dell’essere umano in quanto tale: il valore di ciascuno di noi risiede nel nostro essere, oppure nelle nostre azioni e nei nostri risultati raggiunti? L’iniziativa ‘Io Valgo’, edizione 2023, ci riporta al fatto che ogni persona nasce e vive in un contesto sociale, facendo parte di una rete relazionale, territoriale e culturale. In questi incontri trova riconoscimento e significato. La Giornata sarà occasione per condividere con i presenti, in modo coinvolgente, la meravigliosa esperienza del nostro incontro quotidiano con le persone disabili”.