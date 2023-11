Regno Unito: Fondazione Migrantes, si conclude oggi la visita di mons. Felicolo alle comunità italiane

Si conclude oggi la visita del direttore generale della Fondazione Migrantes, mons. Pierpaolo Felicolo, nel Regno Unito. Accolto dal coordinatore nazionale delle Missioni cattoliche italiane, don Antonio Serra, mons. Felicolo – riferisce www.migrantesonline.it – ha incontrato le comunità italiane presenti e ha celebrato la messa in diversi momenti.

“È stata l’occasione per il direttore dell’organismo pastorale della Conferenza episcopale italiana per conoscere le Missioni cattoliche italiane del Regno Unito e ascoltare le loro testimonianze – si legge su www.migrantesonline.it -. Nel Regno Unito – secondo il dato riportato recentemente dal Rapporto Italiani nel Mondo della Migrantes – risiedono circa 460mila cittadini con passaporto italiano, il 7,7% dei circa 6milioni che vivono fuori dai confini italiani”.