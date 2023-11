Beni culturali: Firenze, da Santa Croce parte la Via di Francesco in Toscana

“Verso un nuovo tempo” è il titolo del progetto che vede impegnata l’Opera di Santa Croce, con la Comunità francescana dei frati minori conventuali, in un innovativo modello di valorizzazione e accoglienza del complesso monumentale. La prima fase del progetto si è già concretizzata e viene presentata al pubblico.

Domani, martedì 28 novembre, alle ore 12, viene infatti inaugurato il nuovo allestimento della Cappella Cerchi che diventa, attraverso una dotazione specifica sia per l’aspetto storico artistico che tecnologico, il punto di partenza della Via di Francesco in Toscana. Il progetto è stato realizzato con il sostegno della Regione Toscana.

L’iniziativa sarà illustrata da Cristina Acidini, presidente dell’Opera di Santa Croce; padre Giancarlo Corsini, rettore della basilica; Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana; Federica Giuliani, assessora del Comune di Firenze, Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione turistica, e Stefano Filipponi, segretario generale dell’Opera di Santa Croce.