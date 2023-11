Spiritualità: Loreto, per la novena dell’Immacolata e la festa della Venuta alle celebrazioni parteciperanno le diocesi delle Marche

La Delegazione pontificia rende noto che in occasione della novena dell’Immacolata e per la festa della Venuta, le celebrazioni si svolgeranno come da tradizione con la partecipazione quotidiana delle diocesi delle Marche. Tale appuntamento è occasione di preparazione alla festa dell’Immacolata e alla successiva festa della Venuta che culminerà con la solennità della B.V. Maria di Loreto il 10 dicembre.

Ogni giorno, l’arcivescovo di Loreto, mons. Fabio Dal Cin, accoglierà le varie diocesi: “Ci affidiamo a Maria perché ci aiuti ad accogliere la pace di Cristo, in questo momento in cui sembra si capisca solo la guerra e la violenza. Lasciamoci riaccendere i sogni di bellezza, di giustizia, di pace. Sia pace nei nostri cuori, in ogni famiglia e nel mondo intero”.

La novena inizierà mercoledì 29 novembre per concludersi mercoledì 6 dicembre; alle ore 16.10 sulla piazza della basilica i pellegrini si raduneranno in preghiera e al canto dei Salmi entreranno in santuario per la recita del Rosario; seguirà la celebrazione della santa messa, presieduta dai vescovi diocesani e si concluderà con il passaggio nella Santa Casa cantando le Litanie lauretane.

Mercoledì 29 novembre parteciperanno la diocesi di Fabriano-Matelica, l’arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche, la diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola. Giovedì 30 novembre l’arcidiocesi di Pesaro, l’arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado. Venerdì 1° dicembre la diocesi di Ascoli Piceno, la diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto. Lunedì 4 dicembre l’arcidiocesi di Fermo, la diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia. Martedì 5 dicembre l’arcidiocesi di Ancona-Osimo, la diocesi di Jesi, la diocesi di Senigallia. Mercoledì 6 dicembre la prelatura di Loreto.

Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta su Telechiara (can. 17 Veneto e Prov. di Mantova, can. 18 Friuli-Venezia Giulia e Provincia autonoma di Trento) e saranno inoltre a disposizione per tutte le emittenti diocesane regionali della rete Corallo e in streaming sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”.