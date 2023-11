Diocesi: Perugia, al via 3 meditazioni sull’infanzia di Gesù per prepararsi al Natale

“Sempre più ci viene proposto un Natale fatto di luci, addobbi, shopping… e i preparativi, per motivi puramente commerciali, iniziano non con l’Avvento, ma appena terminati i festeggiamenti di ‘Halloween’, passando in un attimo dalle zucche a Babbo Natale”. È quanto richiama il direttore del Centro di formazione pastorale dell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, don Luca Bartoccini, nel presentare tre meditazioni tratte dai Vangeli di Luca sull’infanzia di Gesù, “per ricordarci che il Natale – precisa il sacerdote – è tale proprio perché fa memoria della nascita di Gesù”.

I tre incontri, in calendario il 28 novembre, il 5 e il 19 dicembre, hanno per titolo: “Troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia”. “Si tratta di una lettura semplice dei primi due capitoli del Vangelo di Luca – spiega don Bartoccini –, per scoprire il suo personale racconto della nascita del Salvatore, visto dalla parte di Maria».

Questa iniziativa è una delle diverse promosse a livello diocesano e di realtà parrocchiali che accompagnano i credenti in Cristo a rivivere il mistero della venuta del Figlio di Dio tra gli uomini, facendosi “ultimo” tra gli “ultimi” per la salvezza dell’umanità. Un’umanità ancora oggi alle prese con guerre, violenze, ingiustizie, dove a prevalere è spesso l’individualismo, e il Natale, ancora una volta, dice ai cristiani e a tutti gli uomini di buona volontà di accogliere, amare, aiutare l’altro per convivere in pace.

Gli incontri d’Avvento del Centro di formazione pastorale diocesano vanno in questa direzione, offrendo occasioni di riflessione e meditazione contestualizzate al nostro presente, richiamando i credenti a rinnovare la propria fede in quel “bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia”. Questi incontri saranno tenuti da don Luca Bartoccini, presso la “Casa di preghiera Tabor” della Comunità Magnificat, ad Agello di Magione (via Solitaria 21), alle ore 18,30, nei giorni di martedì 28 novembre, 5 dicembre e 19 dicembre. Gli stessi incontri si terranno anche nella chiesa parrocchiale di Cerqueto di Marsciano (alle ore 21 di lunedì 27 novembre, 4 e 18 dicembre).