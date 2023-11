Parlamento Ue: Bruxelles, conferenza su 75° Dichiarazione universale dei diritti umani

In occasione del 75° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, mercoledì 29 novembre si terrà al Parlamento europeo una conferenza di alto livello, su iniziativa del Comitato per i diritti umani. Ad aprire i lavori sarà la presidente Roberta Metsola; le due prolusioni sono state affidate a Volker Türk, alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e a Jutta Urpilainen, commissaria per i partenariati internazionali. La giornata di confronto sarà infatti divisa in due parti: al mattino il tema sarà “cosa rende universali i diritti umani?”, mentre nel pomeriggio il focus sarà su “collaborare per affrontare le sfide del nostro tempo”. Prenderanno la parola rappresentanti di organizzazioni internazionali e regionali per i diritti umani, membri dei parlamenti nazionali degli Stati membri dell’Ue, organizzazioni internazionali e locali della società civile, premi Nobel per la pace, giovani di tutto il mondo, deputati europei e presidenti delle commissioni parlamentari. I lavori si svolgeranno nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles, ma potranno essere seguiti a distanza sul canale multimediale del Parlamento.