Avvento: mons. Giulietti (Lucca), “avarizia e indifferenza sono parenti stretti della sopraffazione e della cattiveria”

S’intitola “Liberaci dal male. Vivere con sobrietà, giustizia e pietà in un mondo violento” la lettera dell’arcivescovo di Lucca, mons. Paolo Giulietti, per l’Avvento 2023. Al centro delle riflessioni del presule, le guerre e le violenze, assieme alla speranza di pace e concordia tra i popoli. Per l’arcivescovo è necessario iniziare il tempo di attesa verso il Natale consapevoli che siamo in una “stagione difficile”. Ricorda le guerre in atto, non solo in Ucraina e in Terrasanta, e denuncia la corsa al riarmo. Evidenzia però che “la crescita della violenza interessa le relazioni quotidiane, in tante e diverse forme, a cominciare dalla teoria quasi quotidiana dei femminicidi e dalle stragi perpetrate da persone squilibrate o da terroristi. Anche in altre circostanze emerge una sconcertante noncuranza per la vita altrui: omicidi stradali, incidenti sul lavoro, atti di aggressione immotivati o sproporzionati, morti in mare che non fanno quasi più notizia”. E più avanti mons. Giulietti spiega: “Dalla guerra e dalla violenza non si esce se non insieme, cioè con l’aiuto di Dio e la compagnia dei fratelli e delle sorelle. Non c’è altra via possibile, poiché avarizia e indifferenza sono parenti stretti della sopraffazione e della cattiveria”. L’auspicio dell’arcivescovo è di vivere “questo tempo di Avvento come opportunità per uscire insieme dalla violenza e dalla guerra, lasciandoci guidare da Dio”. La diocesi pertanto propone “I mercoledì dell’alternativa”: quattro appuntamenti serali – tre online e uno in presenza – “per aprire la mente e il cuore a prospettive di pace, e per invocare nella preghiera il dono della speranza”, spiega mons. Giulietti. Il primo mercoledì, 29 novembre, sul canale youtube della diocesi, alle 21, interverrà Guido Miccinesi, dirigente medico UO epidemiologia clinica su: “Vivere con pietà”. Poi il programma proseguirà così: mercoledì 6 dicembre, sul canale youtube della diocesi alle 21 interverranno i coniugi Giacomo e Sara Lazzeri, su “Vivere con sobrietà”. Mercoledì 13 dicembre in tutto il territorio diocesano si terranno veglie di preghiera per la pace. Mons. Giulietti presiederà quella al Santuario della Madonnina a Capannori fissata per le 19. Mercoledì 20 dicembre, sul canale Youtube della diocesi, alle 21, interverrà il card. Matteo Zuppi, presidente della Cei, su “Vivere con giustizia”.