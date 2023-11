Solidarietà: Bva Doxa, il 55% degli italiani ha fatto almeno una donazione nel 2022, l’anno prima erano il 35%

Secondo l’indagine “Italiani solidali” realizzata da Bva Doxa e diffusa dalla Fondazione Aifr in occasione del GivingTuesday che ricorre il 28 novembre, nel 2022 gli italiani che hanno fatto almeno una donazione ad un’associazione sono saliti al 55%, rispetto al 35% del 2021 e al 21% del 2020. Crescono anche le donazioni informali: un italiano su due dice di averla fatta (50%) nel 2022, contro il 36% dell’anno prima. Sempre secondo i risultati di “Italiani solidali”, nel corso del 2022 la stima delle donazioni medie è salita da 61 a 69 euro per chi ha donato ad una associazione, mentre è scesa da 32 a 22 euro per chi ha fatto solo donazioni informali. Cresce positivamente anche la stima delle donazioni medie annuali spontanee nei confronti di un’organizzazione non profit: 84 euro nel 2022, in significativo aumento rispetto ai 73 euro rilevati nel 2021, e ancor più se consideriamo la media annuale delle donazioni riportata nel 2011, pari a 37 euro.