Bambini: Save the Children, giovedì presenterà a Roma il policy paper “Mense scolastiche: un servizio essenziale per ridurre le disuguaglianze”

Giovedì 30 novembre, alle 9.30, presso la Sala stampa della Camera dei deputati (via della Missione, 4), a Roma, Save the Children presenterà il policy paper “Mense scolastiche: un servizio essenziale per ridurre le disuguaglianze”, curato in collaborazione con l’Osservatorio sui conti pubblici italiani (Ocpi) – Università Cattolica del Sacro Cuore.

“Il servizio mensa nelle scuole è un presidio fondamentale per garantire l’estensione del tempo pieno e per assicurare a tutti i bambini e le bambine, a partire da quelli che vivono in condizioni di povertà, almeno un pasto sano ed equilibrato al giorno. Oltre ai benefici per la salute e per l’apprendimento, la mensa scolastica rappresenta anche uno strumento incisivo per promuovere la relazionalità e l’inclusione sociale. Il dossier analizza la situazione in Italia e propone possibili soluzioni”, ricorda Save the Children.

Aprirà l’incontro Giusy D’Alconzo, responsabile Relazioni istituzionali e Advocacy di Save the Children, mentre Antonella Inverno, responsabile Ricerca, Dati e Politiche di Save the Children, e Gilberto Turati, vice direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani – Università Cattolica del Sacro Cuore, illustreranno i contenuti dell’analisi. Interverranno inoltre Adriana Bizzarri, responsabile Scuola di Cittadinanzattiva, Irene Manzi (Partito Democratico), componente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei deputati, Marco Perissa (Fratelli d’Italia), vicepresidente della Commissione parlamentare Periferie e segretario della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei deputati, Claudia Pratelli, assessora Scuola, Formazione e Lavoro del Comune di Roma. Concluderà l’incontro Raffaela Milano, direttrice Programmi e Advocacy Italia-Europa di Save the Children.