Diocesi: Napoli e Pozzuoli, oggi tavola rotonda per Patto educativo. Domani il concerto “Tutt egual song e criatur”

Nell’ambito delle iniziative messe in campo dalle diocesi di Napoli e di Pozzuoli e dal comune di Napoli per promuovere il “Patto educativo per Napoli”, l’arcivescovo di Napoli, mons. Mimmo Battaglia, il vescovo di Pozzuoli, mons. Carlo Villano, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il maestro Enzo Avitabile promuovono oggi e domani due eventi. Il primo si terrà oggi, lunedì 27 novembre, alle ore 17,30, nel teatro del centro Don Bosco in via Doganella a Napoli: si tratta di una tavola rotonda rivolta a tutti coloro che sono impegnati in ambito educativo e sociale, allo scopo di fare il punto sulla situazione educativa di Napoli e sul percorso del Patto. Alla discussione parteciperanno: mons. Battaglia, mons. Villano, il sindaco Manfredi, il maestro Avitabile, lo scrittore Maurizio Di Giovanni, don Luigi Ciotti, presidente di Libera. Domani, martedì 28 novembre, alle ore 10,30, nel Palavesuvio di Ponticelli, si terrà il concerto “Tutt egual song e criatur”, organizzato da Black Tarantella con il maestro Enzo Avitabile e con la partecipazione di Rocco Hunt, di Stash e dei Bottari e alla presenza dell’arcivescovo Battaglia, del sindaco e don Luigi Ciotti.