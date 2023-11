Commissione Ue: domani proposta di una nuova normativa europea per contrastare il traffico di migranti

Domani la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e alcuni commissari parteciperanno alla conferenza internazionale su una “Alleanza globale contro il traffico di migranti”. Questa conferenza, che si terrà a Bruxelles, “fa seguito all’annuncio della presidente Von der Leyen nel rapporto sullo Stato dell’Unione 2023, secondo cui la Commissione rafforzerà i propri strumenti per contrastare efficacemente il traffico di migranti”. Il discorso di apertura della conferenza sarà pronunciato dalla presidente Von der Leyen alle 9.00 e sarà trasmesso in diretta su EbS.

“Le reti criminali – si legge in una nota della Commissione – approfittano della disperazione delle persone e questo abuso spesso porta alla perdita di vite umane. I trafficanti di migranti costringono centinaia di persone a salire su imbarcazioni inadatte alla navigazione, rischiando la vita su rotte pericolose”. La conferenza riunirà rappresentanti degli Stati membri, dei principali paesi partner e delle organizzazioni internazionali. “Le discussioni si concentreranno sulla prevenzione e sulla risposta al traffico di migranti nonché sulle alternative alla migrazione irregolare come deterrente fondamentale per il traffico”.

La Commissione annuncia che presenterà domani una nuova legislazione per contrastare il traffico di migranti. Si tratta di una direttiva che stabilisce norme minime sul favoreggiamento dell’ingresso, transito e soggiorno non autorizzati nell’Ue e di un regolamento volto a rafforzare il ruolo di Europol e la cooperazione tra agenzie nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.