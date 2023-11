Usura: Napoli, domani firma per il rinnovo della convenzione tra Banca Mediolanum e la Fondazione San Giuseppe Moscati

Verrà firmato domani, martedì 14 novembre, a Napoli il rinnovo per altri 3 anni della convenzione, che prosegue dal 2020, tra Banca Mediolanum, Fondazione Mediolanum EF e la Fondazione San Giuseppe Moscati istituita da padre Massimo Rastrelli per la prevenzione dell’usura. Si tratta di una convenzione atta a facilitare l’erogazione di finanziamenti a favore di persone con difficoltà di accesso al credito e in condizioni di indigenza residenti in tutta la regione Campania.

La conferenza di presentazione e di bilancio dell’attività svolta negli ultimi anni avrà luogo a partire dalle ore 12 a Napoli, presso la Sala Valeriano in piazza del Gesù 2, alla presenza di Umberto Scarano, presidente della Fondazione San Giuseppe Moscati, e di Giovanni Pirovano, presidente Banca Mediolanum.

La Fondazione San Giuseppe Moscati, ente del Terzo Settore, agisce secondo l’ispirazione cristiana nel campo dell’assistenza sociale, promuovendo nello specifico la solidarietà verso le persone in stato di bisogno, la prevenzione di ogni forma di usura e in genere la cultura della legalità in campo finanziario, anche assistendo sul piano tecnico, legale e amministrativo le persone, le famiglie o gli imprenditori individuali in condizione di accertate difficoltà di accesso al credito.

Opera con passione disinteressata secondo i principi ed i valori che, in oltre trent’anni di intensa e feconda attività, sono stati trasmessi dal fondatore, il padre gesuita Massimo Rastrelli.

È altresì impegnata – anche con una profonda rivisitazione della struttura organizzativa – a cogliere il senso dei mutamenti della società, i nuovi modelli di sviluppo della stessa al fine di dare a chi versa in stato di bisogno l’ascolto e il sostegno più appropriato.

L’impegno di Banca Mediolanum, con il patrocinio di Fondazione Mediolanum, è rivolto ad oggi a 13 regioni italiane attraverso convenzioni con Fondazioni diocesane, associate alla Consulta nazionale antiusura Giovanni Paolo II.

Il “Prestito di soccorso”, attivo dal 2009, è l’iniziativa di sostenibilità sociale con cui la Banca rende tangibile e concreta l’inclusione finanziaria in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile e rispondendo al 1° obiettivo: lotta alla povertà e all’esclusione sociale.