Infanzia e adolescenza: Agia, il 20 novembre presentazione di proposte in tema di violenza sui minori e il convegno “Vincere il silenzio”

In occasione della Giornata mondiale dell’infanzia del 20 novembre, l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia) Carla Garlatti incontrerà la stampa alle 10 all’Auditorium dell’Ara Pacis a Roma per presentare le sue proposte in tema di violenza sui minorenni.

Inoltre, nel pomeriggio dalle 15 si svolgerà – sempre all’Auditorium dell’Ara Pacis – il convegno “Vincere il silenzio. Riconoscere, prevenire e contrastare la violenza sui minorenni”.

Nel programma dell’evento, introdotto dall’Autorità garante Carla Garlatti, figurano gli interventi della presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza Michela Brambilla, della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella (invitata a partecipare), del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Maria de Luzenberger, del vicedirettore generale della Pubblica sicurezza con funzioni vicarie Vittorio Rizzi e della coordinatrice del servizio Gaia dell’Azienda ospedaliera universitaria Meyer di Firenze, la pediatra Stefania Losi.

Nel corso del convegno, moderato dalla giornalista Margherita De Bac, si terrà una conversazione sul fenomeno della violenza tra coppie adolescenti (teen dating violence), a partire da alcune sequenze del film “Mia” (2023), con il regista Ivano De Matteo, la sceneggiatrice Valentina Ferlan e la psicologa psicoterapeuta Lucia Beltramini.