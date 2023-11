BookCity: Milano, “Artigiani di sogni”. Mons. Delpini in dialogo con Mario Calabresi

Si svolge giovedì 16 novembre, alle ore 18.30, nella sala conferenze della curia arcivescovile di Milano (piazza Fontana 2), il dialogo tra l’arcivescovo, mons. Mario Delpini, e Mario Calabresi, giornalista e scrittore. “Artigiani di sogni”: questo il titolo dell’incontro che si inserisce nell’edizione 2023 di BookCity Milano. Sarà l’occasione – spiega un comunicato – per un confronto e una riflessione sulla città che desideriamo e sul contributo che la Chiesa, la società civile, la cultura possono dare alla costruzione del bene comune. “Tra gli spunti che ispireranno il dialogo, moderato dalla giornalista di Radio24, Catia Caramelli, ci sarà anche il messaggio dell’arcivescovo pubblicato al termine della sua visita pastorale alla città, ‘Sette lettere per Milano’”.

“L’incontro di giovedì è anche l’occasione per presentare il progetto omonimo ‘Artigiani di sogni – Due giorni, dieci incontri, una comunità’, iniziativa promossa dalla diocesi insieme a sette case editrici cattoliche con sede a Milano che per la prima volta, in occasione di BookCity, hanno scelto di presentare una proposta culturale comune”, prosegue la nota.

Gli editori coinvolti propongono 10 incontri collocati nel filone tematico “Filosofia, psicologia e spiritualità”, ognuno basato su uno o più libri con i relativi autori, per approfondire i diversi aspetti di come oggi le religioni e la spiritualità possono mettersi a servizio dell’umano e della città. Sedi delle presentazioni saranno il Museo diocesano (piazza Sant’Eustorgio 3) e la Fondazione Ambrosianeum (via delle Ore 3). Le case editrici che aderiscono al progetto sono Àncora, Ares, Itl libri, Paoline, San Paolo Edizioni, Ts Edizioni, Vita e Pensiero. Il primo incontro della rassegna si terrà domani, poi nel prossimo week end le altre nove presentazioni: quattro sabato 18 novembre e cinque il giorno successivo.