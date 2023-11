Diocesi: Siena, ieri a Poggibonsi il “pranzo dell’amicizia” per oltre cento persone fragili

Ieri a Poggibonsi si è tenuta la seconda edizione del “Pranzo dell’amicizia” che ha offerto una giornata diversa ad oltre 100 persone che in questo momento vivono in difficoltà. L’iniziativa è stata organizzata dalla Caritas cittadina insieme alla Misericordia, la San Vincenzo de’ Paoli e le parrocchie di San Giuseppe e dello Spirito Santo, che ha messo a disposizione i locali per il pranzo.

Un momento di condivisione e di vera fraternità che è in linea con quanto auspicato da Papa Francesco che sollecita “la Chiesa a uscire dalle proprie mura per incontrare la povertà nelle molteplici accezioni in cui essa si manifesta nel mondo di oggi” e che avrà come appuntamento la prossima Giornata mondiale del povero che si terrà il 19 novembre prossimo. “È stata una vera festa di condivisione – spiega don Gianfranco Poddighe, presidente della Caritas cittadina – delle nostre comunità alle quali hanno preso parte tante persone che sosteniamo ed assistiamo ogni giorno. Con loro tanti volontari, molti sacerdoti e suore per sottolineare che non vogliamo lasciare indietro nessuno”. “Un grazie speciale – aggiunge don Poddighe – ai tanti volontari che ci hanno sempre sostenuto e incoraggiato nel volere realizzare per il secondo anno il pranzo dell’amicizia come segno di una città solidale e accogliente”.