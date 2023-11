Diocesi: Campobasso, nel pomeriggio primo incontro del progetto “Romanic@mente in Cammino verso il Giubileo del 2025” con padre Hernandez

È in programma per il pomeriggio di oggi, lunedì 13 novembre, a Petrella Tifernina, il primo incontro di formazione programmato nell’ambito del progetto “Romanic@mente in Cammino verso il Giubileo del 2025” promosso dalla locale associazione San Giorgio unitamente alla Pastorale del Turismo dell’arcidiocesi di Campobasso-Bojano e con l’adesione delle comunità di Sant’Angelo Limosano, Limosano, Montagano, Matrice, Campolieto, Campobasso.

L’appuntamento formativo, ospitato dalle 17 nella chiesa di San Giorgio martire, vedrà la partecipazione di padre Jean Paul Hernandez, gesuita e fondatore dell’associazione “Pietre Vive”, che – viene spiegato in una nota – “si soffermerà su modelli di accoglienza e su come le pietre possono parlare”.

Il cammino proposto – si legge sul sito dell’arcidiocesi di Campobasso-Bojano – interessa in particolare i luoghi ecclesiastici caratterizzati dallo stile “Romanico”: San Giorgio Martire a Petrella, Faifoli a Montagano, Santa Maria della Strada a Matrice, San Michele Arcangelo a Campolieto, San Bartolomeo e San Giorgio a Campobasso, l’antica cattedrale di Limosano. Nel cammino non poteva non essere valorizzato e promosso anche Sant’Angelo Limosano con la figura di Celestino V.