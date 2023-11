Cile: il contributo delle religioni per fronteggiare il cambiamento climatico sottolineato attraverso un incontro verso la Cop28

(Foto: Conferenza episcopale cilena)

Le diverse religioni presenti in Cile si mobilitano in vista della Conferenza sul cambiamento climatico – Cop28 di Dubai. A Santiago, nel palazzo presidenziale di La Moneda, si è tenuto un evento organizzato dall’Alleanza interreligiosa e spirituale per il Clima (Aiec) in collaborazione con l’Ufficio nazionale per gli affari religiosi (Onar). Lo slogan era “Un’altra energia per muoversi” e voleva essere un appello all’azione urgente di fronte alla crisi climatica, in vista della Cop28 di Dubai, alla quale anche Papa Francesco ha confermato la sua partecipazione. All’incontro ha partecipato un rappresentante della Pastorale sociale Caritas.

Nel corso dell’evento, si è tenuta una cerimonia di invio alla delegazione della Cop28, invitandola a farsi portatrice della voce del Sud del mondo. I partecipanti, in rappresentanza di 25 diverse tradizioni e spiritualità, hanno letto brani dell’esortazione apostolica Laudate Deum, recentemente pubblicata da Papa Francesco, nonché una dichiarazione di pentimento e un appello all’azione per il clima di Religions for Peace.

Dopo la cerimonia, alcuni dei partecipanti all’evento interreligioso hanno parlato delle sfide e delle speranze per la Cop28. Arianne van Andel, coordinatrice dell’Aiec, ha dichiarato: “Sappiamo che, nonostante gli indubbi sforzi compiuti, ciò che è stato raggiunto finora è ben lungi dall’essere sufficiente. Con questo atto, e come comunità religiose e spirituali, speriamo profondamente che questa Cop sia diversa, che possiate avere la forza, il coraggio e la volontà di mobilitare energie e cambiamenti drastici!”.