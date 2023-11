Salute mentale giovanile: Soleterre, sabato 18 novembre all’Università Cattolica di Milano si presentano i percorsi psicologici del progetto “Upgrade!”

In un’epoca in cui i disturbi mentali sono in continuo aumento, cresce la fatica non soltanto ad affidarci a uno specialista, ma anche a riconoscerli e a dar loro il nome esatto. Da uno studio condotto su 216 adolescenti grazie alla collaborazione tra Fondazione Soleterre e l’Unità di ricerca sul trauma del Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica (sede di Milano) pubblicato sul Journal of Child and Adolescent Trauma è emersa “la difficoltà per il 40,7% dei giovani nel dare un senso a ciò che provano. Il 34% ha dichiarato di non essere in grado di controllare il proprio comportamento quando è arrabbiato, mentre il 50% degli intervistati manifesta anche rabbia verso se stesso”. Un altro dato allarmante è il fatto che “il 17,3% del campione di adolescenti pensa che sarebbe meglio morire o pensa di farsi del male”.

Riconoscere le fragilità emotive giovanili e intervenire tempestivamente sono gli obiettivi dei percorsi psicologici di “Upgrade!”, progetto finanziato da Fondazione Cariplo all’interno del bando “Attenta-mente” e realizzato da Fondazione Soleterre, Fondazione Guzzetti, Università Cattolica e Fondazione Irccs Policlinico San Matteo, che saranno presentati sabato 18 novembre, alle ore 10, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (via Lanzone, 14). Una vera e propria alleanza educativa per accompagnare gli adolescenti in crisi.

L’evento moderato da Damiano Rizzi, psicoterapeuta dell’età evolutiva e presidente di Soleterre, vedrà l’alternarsi degli interventi di Emanuela Confalonieri, professore ordinario in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; Thomas Foiadelli, pediatra presso la Fondazione Irccs Policlinico San Matteo; Luca Filighera, psicoterapeuta di Soleterre; Michele Rabaiotti, direttore della Fondazione Guzzetti; Chiara Ionio, professore associato in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; e Matteo Mangiagalli, psicologo di Soleterre. Ospite l’attore Francesco Mandelli.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, registrandosi a questo link: “Mettiamoci la testa!”.