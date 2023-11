Libri: “Inciampare in una stella”, le meditazioni di p. Ermes Ronchi per il Natale

“Generalmente con ‘inciampare’ si intende l’improvviso incespicare contro qualcosa che non si sapeva essere sulla nostra strada, un sasso, un gradino, forse una persona. Ma questo verbo nasconde un valore aggiunto che lo rende speciale: sul già detto primeggia il fattore sorpresa. Quando inciampi, qualsiasi altra azione, ogni altro pensiero, anche il più nobile, sparisce. Per qualche istante il mondo intero ruota unicamente intorno al nostro piede claudicante – si legge nell’introduzione al nuovo libro di padre Ermes Ronchi, “Inciampare in una stella” per tipi delle Edizioni Messaggero Padova – Succede così anche con la fede, succede con il tempo di notte e stelle che è il Natale. Natale torna ogni volta, e lo sapevamo, con il girotondo annoiato delle sue luci, che – insicuro – inizia ogni anno prima del precedente. Ma succede anche che una volta scoppi il fattore sorpresa e ti accorgi che la tua pietra d’inciampo, lo ‘scandalo’ nel linguaggio evangelico, è Dio, caduto sulla terra come una stella”.

E “giorni dello stupore” sono detti anche quelli dal 17 dicembre al 6 gennaio, ai quali l’autore, frate dei servi di Maria, dedica, anzi “dona”, 21 brevi commenti ai brani evangelici, uno per ogni giorno, come lampada sui passi di chi vuole vivere questo tempo in modo più dolce, più lento, più profondo. Con il suo inconfondibile stile, intimo ed evocativo, Ronchi accompagna i lettori nella preparazione e nella celebrazione del grande mistero del Natale, lo porta a “inciampare nella stella”, a lasciarci ancora una volta stupire dall’amore di Dio che entra nella storia, a gustare la gioia e la tenerezza dei giorni natalizi per riprendere poi, rinvigoriti come i magi, il cammino per una nuova strada. Perché, scrive il frate, “la fede è una resa all’amore e al sogno. Un ritirare le armi dopo tante lotte difensive, uno scoprirsi inermi davanti all’amore, e lasciarsi vincere. Poter sguinzagliare finalmente di nuovo quella fiducia, quello stupore incantato di quando eravamo bambini”.

Domenica 24 dicembre l’autore sarà ospite della trasmissione “Finalmente domenica” di Tv2000, condotta da Lucia Ascione e in onda a partire dalle 17.