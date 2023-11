Diocesi: Concordia-Pordenone, venerdì presentazione del volume “Le chiese di Vallenoncello”

“Le chiese di Vallenoncello”. Questo il titolo del volume che verrà presentato venerdì 17 novembre, alle 20.30, nella chiesa parrocchiale di Vallenoncello (Pn). “Qual è il senso di una pubblicazione sulle chiese di Vallenoncello?”, domanda il parroco di Vallenoncello, mons. Orioldo Marso: “Intanto – spiega il sacerdote in un comunicato stampa – va subito riconosciuto che si tratta di un patrimonio di straordinario valore, solo in parte conosciuto nella comunità residente e ancor meno nel territorio limitrofo, cittadino e diocesano. Dunque scrigni di bellezza, di arte e di storia da far conoscere, apprezzare, visitare. In ogni caso non è questa un’operazione nostalgica. Guarda indietro, ma in prospettiva verso il futuro. Questa pubblicazione è un tassello di un cammino di costruzione di legami comunitari, fra quanti lo desiderano, fra quanti ci stanno e ci provano, fra quanti ci tengono. Ogni chiesa, a cominciare dalla parrocchiale, è un luogo di incontro tra persone e di condivisione di esperienze, tra passato, presente e futuro. E ogni chiesa, con il suo linguaggio che attraversa i secoli, è un richiamo al Mistero dell’invisibile, che noi cristiani chiamiamo Dio Padre e che si è fatto vivo in Gesù di Nazaret, con un ruolo speciale riservato a Maria, sorella e madre, e ai santi”. “Lo scopo diretto che ci eravamo proposti – prosegue – risulta conseguito: raccogliere dalle fonti le informazioni disponibili sulle nostre tre chiese: la parrocchiale, la chiesa di Valle dedicata al Corpus Domini, la chiesa di san Leonardo; un breve capitolo è stato anche riservato alla chiesetta di Sant’Anna, che sta entrando in proprietà alla parrocchia. Angelo Crosato ha svolto con cura questa ricognizione e ha presentato i risultati in maniera chiara e sintetica. Per la parte storico-artistica è stata preziosa la collaborazione della prof.ssa Anna Romano. Le tavole fotografiche, preparate con meticolosa abilità da Cesare Genuzio, riescono a rendere visibili in maniera efficace i tesori di questi nostri scrigni, poco conosciuti anche da noi e ancor meno al di fuori del quartiere”. “Questa pubblicazione – conclude mons. Marso – rappresenta un punto di arrivo e punto di partenza: una sintesi efficace di conoscenze acquisite, e nello stesso tempo un invito a continuare a ricercare ed approfondire”.