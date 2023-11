Abusi: Uisg e Usg, oltre 100 religiosi a lavoro per una settimana per “promuovere una cultura della tutela”

(Foto Uisg/Usg)

133 membri di 90 Congregazioni religiose si sono riuniti alla Fraterna Domus di Sacrofano (Roma), dal 6 al 10 novembre, per un workshop di una settimana sulla tutela. Erano presenti 78 religiose di 51 Congregazioni e 55 religiosi di 39 Congregazioni. L’incontro di religiosi responsabili della tutela è stato organizzato dalla Commissione Cura e Tutela delle Unioni dei superiori generali (Uisg/Usg) di Roma. I partecipanti al workshop sulla tutela hanno ascoltato presentazioni informative in un’atmosfera di “fiducia, apertura e condivisione” che – si legge in una nota degli organizzator – ha contribuito a creare “un ambiente in cui i partecipanti hanno potuto riflettere, porre domande e impegnarsi in una ricca condivisione ai tavoli”. Un punto cruciale del workshop è stato l’ascolto della testimonianza di due sopravvissuti agli abusi: “Il dolore e gli effetti dell’abuso che cambiano la vita erano evidenti in ciò che hanno condiviso con noi. Mentre si formulano politiche e protocolli per la prevenzione e la protezione, ciò che i partecipanti hanno ascoltato deve avere un impatto sul modo in cui una cultura della tutela deve essere creata e vissuta come cultura evangelica”. Il workshop è stato vissuto come un percorso sinodale, con i partecipanti e i relatori che si sono presi del tempo per riflettere insieme sui contributi di ogni giorno. I membri dell’Uisg e dell’Usg si impegnano a promuovere una cultura della tutela e a modellare questa cultura evangelica nelle loro rispettive congregazioni e ministeri.