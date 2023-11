Formazione: Facoltà Auxilium, domani l’inaugurazione del 69° anno accademico. Messa con il card. Tolentino de Mendonça, prolusione di Sciarrone Alibrandi

È in programma per la mattinata di domani, martedì 14 novembre, l’inaugurazione del 69° anno accademico della Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” di Roma.

“In questo momento storico – sottolinea suor Piera Ruffinatto, preside della Facoltà – le sfide sono enormi e i gemiti dolorosi. Possiamo sentirci sopraffatti dal rischio di pensare che il mondo sia in agonia”. Di fronte alle tante e molteplici le sofferenze del pianeta “l’Università – aggiunge – non esiste per preservarsi come istituzione, ma per rispondere con coraggio alle sfide del presente e del futuro”.

Domani, alle 9, presso l’aula magna “Giovanni Paolo II” della Facoltà, il card. Jose Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’educazione, presiederà la celebrazione eucaristica. Poi, dopo la relazione di suor Ruffinatto, alle 11 Antonella Sciarrone Alibrandi, sottosegretario del Dicastero per la Cultura e l’educazione e nuovo giudice della Corte Costituzionale, terrà la prolusione accademica dal titolo “Le povertà educative nell’odierno contesto geopolitico e socioeconomico: il ruolo dell’Università”. Durante la mattinata sono previsti, inoltre, la proclamazione a docente emerita di suor Pina Del Core, docente di Psicologia dell’orientamento, e il saluto di madre Chiara Cazzuola, gran cancelliere della Facoltà. Il consueto intermezzo musicale, che verrà offerto alle autorità e al pubblico presente, è affidato al soprano Dominika Zamara, che si esibirà in brani di Schubert, Mozart e Tosti, accompagnata al pianoforte dal maestro Marco Lo Muscio.