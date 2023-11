Germania: Conferenza episcopale tedesca sugli abusi, “ascoltare le persone colpite, sostenerle e offrire protezione”

La Giornata mondiale di preghiera per le persone vittime di abusi sessuali sarà anche per la Germania nei giorni attorno al 18 novembre, secondo quanto comunicato oggi con una nota della Conferenza episcopale tedesca. “Gli abusi sessuali hanno lasciato molte vittime senza parole. Con le nostre preghiere vorremmo dare una voce anche a loro”, ha spiegato il vescovo Helmut Dieser (Aquisgrana), presidente della Commissione episcopale per le questioni degli abusi sessuali e le esperienze di violenza. Insieme alla preghiera, tuttavia “dobbiamo guardare, ascoltare le persone colpite, sostenerle e offrire protezione. Su questo come Chiesa vogliamo essere giudicati”. Per il vicepresidente della Commissione Stephan Burger (Friburgo), se la Giornata è “un’occasione per riflettere e sensibilizzare” nonché sostenere le vittime, “la preghiera non sostituisce la necessaria elaborazione che deve continuare ad avvenire nella Chiesa”. L’arcivescovo Burger ha espresso parole di stima per la grande forza che hanno le persone vittime di abusi sessuali nel parlare della sofferenza subita e quindi infondere coraggio.