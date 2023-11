Spagna: Madrid, nel fine settimana le Giornate di pastorale penitenziaria, “Arte dell’ascolto in carcere”

Il Dipartimento di pastorale penitenziaria della Conferenza episcopale spagnola ha organizzato la ventunesima edizione delle Giornate dell’area religiosa della pastorale penitenziaria, che si terranno a Madrid dal 17 al 19 novembre presso l’istituto delle Suore Francescane missionarie della Madre del Divin Pastore. Tema delle giornate sarà quello dell’“arte dell’ascolto in carcere”. La giornata iniziale del 17 novembre sarà incentrata sull’intervento di padre Francisco Javier Sánchez, cappellano presso la casa circondariale di Navalcarnero, sul tema “L’ascolto in carcere partendo dal Vangelo”. Il giorno successivo si aprirà con gli interventi del cappellano e psicologo Ignacio Blasco Guillén dedicati rispettivamente a “L’ascolto in carcere dalla prospettiva dell’empatia” e agli strumenti per un ascolto effettivo della persona incarcerata. I lavori proseguiranno con un dialogo su “L’ascolto dei figli dei detenuti”. La giornata conclusiva di sabato 19 novembre sarà dedicata a una tavola rotonda sulla realtà attuale della pastorale carceraria in Spagna. In essa verranno – spiegano i promotori – presentati e discussi dubbi, domande, problemi e nuove situazioni affrontate dai cappellani e dai delegati diocesani presso gli istituti penitenziari spagnoli.