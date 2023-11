Diocesi: Asti, il 20 novembre il card. Zuppi inaugura l’ambulatorio “Fratelli tutti”

Sarà inaugurato ad Asti l’ambulatorio “Fratelli tutti”, nel quale, attraverso la generosa opera di personale volontario, di medici e infermieri, potranno ricevere cure sanitarie e accedere a visite specialistiche le persone che vivono in condizioni di povertà.

L’ambulatorio varrà inaugurato lunedì 20 novembre, alle 11, nei locali di via Giobert 56 alla presenza del card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana. “Il Santo Padre, nell’udienza concessa alla Chiesa di Asti il 5 maggio scorso, ha accolto con grande calore il progetto – spiega il vescovo Marco Prastaro –. ‘Fratelli tutti’ vuol dire che lì, in quell’ambiente, la famiglia la formeranno le persone che saranno curate insieme ai medici, agli infermieri e a tutti gli altri volontari che presteranno il loro servizio”.